مطار بغداد الدولي يعلق رحلاته الجوية

علّق مطار بغداد الدولي، رحلاته الجوية؛ بسبب العاصفة الترابية التي تشهدها العاصمة العراقية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، صباح الأحد.

وأظهرت صوراً التقطتها عدسات وسائل الإعلام العراقية، شدة العاصفة الترابية التي وصلت بغداد الآن، وتسببت بشبه انعدام للرؤية على الطرق الرئيسية.

ومنذ بداية فصل الصيف، يشهد العراق موجات متتابعة من العواصف الترابية، تتركز في محافظات الأنبار ونينوى وأجزاء من محافظات إقليم كردستان، فضلا عن محافظات صلاح الدين وكركوك وبغداد وعدد من المحافظات الجنوبية، مسببة تسجيل وفيات ومئات من حالات الاختناق.