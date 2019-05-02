المستشار الألماني: بوتين اتخذ قرار الحرب قبل عام من بدايتها

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن اعتقاده بأن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن الحرب على أوكرانيا تم اتخاذه قبل وقت طويل من بداية الحرب.



وفي مقابلة مع محطة "سي بي إس" الأمريكية نشرتها المحطة بالكامل اليوم الأحد، قال شولتس: "أعتقد أن القرار الخاص بهذه الحرب تم اتخاذه قبل عام من بدايتها أو ربما قبل ذلك".



وأضاف شولتس بالإنجليزية: "وهكذا أعتقد أنه سيتمكن من مواصلة الحرب لفترة طويلة للغاية".



كانت المحطة أجرت المقابلة مع شولتس بعد قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدريد والتي استمرت حتى يوم الخميس الماضي.



واعترف شولتس بأنه كان من الخطأ الاعتماد من جانب واحد على الطاقة الروسية في الماضي، وقال: "كان ينبغي علينا أن نستثمر في كل أنحاء أوروبا في بنية تحتية تتيح لنا تغيير العرض من يوم لآخر".



ورأى شولتس أن هذا يعد بمثابة درس تم تعلمه في أوروبا.



وفي رده على سؤال عن مقدار الأموال التي تنفقها ألمانيا على الطاقة القادمة من روسيا، اكتفى شولتش بقوله إن المبلغ آخذ في الانخفاض ولفت إلى أن بوتين لا يمكنه إنفاق هذه الأموال على منتجات من الغرب على سبيل المثال في مجال التكنولوجيا الحديثة وذلك بسبب العقوبات.



وأفاد محللون بأن روسيا جمعت عائدات بقيمة 93 مليار يورو من تصدير الوقود الأحفوري خلال المئة يوم الأولى التي تلت الحرب. وأوضح تقرير صادر من المعهد الفنلندي "سي آر إي ايه" في منتصف الشهر الماضي أن ألمانيا هي ثاني أهم عميل لروسيا بعد الصين حيث بلغت فاتورة وارداتها من هذه المنتجات 12.1 مليار يورو.