هاني توفيق: لم أرَ أداء مبهرا من الوزارات على مدار الـ3 سنوات الماضية

قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن مصر تحتل المرتبة 93 من أصل 140 دولة، ضمن مؤشر الأمم المتحدة الصادر كل عام لقياس سهولة أداء الأعمال، منوهًا إلى أنها ترتيبها الثالث ما قبل الأخير، بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن رئيس الوزراء والرئيس عبدالفتاح السيسي، عليهم إصدار توجيهات بتكليف مجموعة من المسؤولين للعمل على تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية.

ونوه إلى أن مصر تحتل المركز 136 من أصل 140 دولة، في مؤشر سرعة إجراءات التقاضي، متابعًا: «لابد من تحسين وضع مصر؛ لأنه غير جاذب للاستثمار، أي حد لو بص على التقرير ده (مؤشر التنافسية) عمره ما هيجي مصر».

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية أن يكون «تحسين مؤشر التنافسية أحد أهداف الحكومة وهدفًا قوميًا، بتوجيهات من الرئيس السيسي»، معقبًا: «مينفعش العمل يكون بهذا القدر من التدني، بل يجب أن يكون هدفًا قوميًا للدولة».

وعن أداء الوزارات الذي أعجب به على مدار الـ3 أعوام الماضية، عقّب: «لم أر أداء مبهرًا، كل وزير غرقان في مشكلات وزارته، كما أنه المسؤول عن عمل سياسة الوزارة وتنفيذها، لابد من إنشاء لجنة عليا اقتصادية تضع الآداب والسياسات، ويُحكَم على استمرار الوزير من عدمه، بقدرته على تنفيذ سياسة الدولة وليس السياسة التي يضعها».