وزير العدل الألماني: من المحتمل وضع قواعد جديدة لمواجهة كورونا بالخريف

صرح وزير العدل الألماني ماركو بوشمان بأنه من المحتمل أن تعرض الحكومة الاتحادية خلال شهر يوليو الجاري قواعد خاصة بالاستعداد لمواجهة فيروس كورونا في الخريف.

وقال بوشمان لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "من المؤكد أنه سيكون للكمامات دور في هذا"، ولكنه لم يذكر أية تفاصيل أخرى.

وبالنظر إلى تقرير صدر عن لجنة خبراء تم عرضه يوم الجمعة الماضي عن فاعلية إجراءات الحماية السارية حاليا، أكد الوزير الألماني أن واجب الحكومة في توفير أسس قانونية متناسبة والاستفادة من المعرفة المتوافرة وكذلك في احترام لجنة التقيم يتطلب تقييم هذا التقرير أولا في الوقت الحالي، ثم النظر لما بعد ذلك.

ولكنه أوضح أنه يرى أن فرض إغلاق وحظر تجوال وإغلاق مدارس في العام الثالث لتفشي كورونا لم يعد إجراء مناسبا.

وبحسب تقرير الخبراء، يمكن أن تكون بعض الإجراءات الوقائية مثل فرض ارتداء الكمامات أمرا مجديا ضد فيروس كورونا أيضا في الخريف القادم.