وزير خارجية لبنان: نؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية

توقّع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، التوصل إلى اتفاق في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، خلال شهر سبتمبر المقبل.

ولفت في تصريحات خاصة لفضائية «LBCI» اللبنانية، نشرتها عبر موقعها الرسمي، صباح الأحد، إلى أن «المعلومات الواردة من الأمريكيين والأمم المتحدة، تقول إن هناك تقدمًا في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية».

وعن اللقاءات التي حدثت في لبنان خلال الأيام الماضية، على مستوى وزراء خارجية الدول العربية والممثلين عنهم، أكد «بو حبيب» أن أي دولة عربية لم تقاطع هذه المشاورات، موضحا أن بعض الوزراء انشغلوا بموجب ارتباطات سابقة.

وأشار إلى أن كل الدولة تمثّلت في تلك اللقاءات، مؤيدًا في سياق متصل، عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وشدد في الوقت نفسه على أن هذا الامر يتطلب إجماعًا عربيًا.

وتمنى بو حبيب، أن يشارك الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية، التي ستنعقد في الجزائر في نوفمبر المقبل.