هاني توفيق: أفرطنا في الإنفاق على البنية التحتية والطرق والكباري قبل كورونا

قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن مصر حققت على مدار الـ8 سنوات الماضية إنجازات لا حصر لها، لكنها سحبت أموالًا كثيرة لتحقيق الأمر، مؤكدًا في الوقت نفسه أنها ارتقت في مستوى البنية التحتية عالميًا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن مصر احتلت الترتيب 28 في البنية التحتية، مشيرًا إلى أنها حققت إنجازًا كبيرًا في التسليح والصحة والتعليم والعلاقات الدبلوماسية.

وذكر أن المشكلة قبل جائحة كورونا مرتبطة بصرف الأموال في أصول غير مدرة لعائد، معقبًا: «حظنا وحش إننا صرفنا في حاجات طويلة الأمد ومهمة فلوس كتير أوي، قبل ما تبدأ الدولة تحصد، ثم دخلت جائحة كورونا والحرب».

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن إشادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالاقتصاد المصري، متعلق بأنه ينمو في اتجاه الطرق والمباني وليس عوائد واستثمارات، متابعًا: «أفرطنا في الإنفاق على البنية التحتية والطرق والكباري والعشوائيات، انتظارًا أن نجني الفوائد ثم دخلت كورونا، والأولويات لم تكن بالقدر المتوازن».