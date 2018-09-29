البحرية الإسرائيلية تهاجم مراكب الصيادين الفلسطينيين في غزة

هاجمت البحرية الإسرائيلية، اليوم الأحد، مراكب الصيادين الفلسطينيين بالرصاص وخراطيم المياه، وحاولت إغراق مركب صيد شمال غرب مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم، أن "بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص على مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ثلاثة أميال في بحر منطقة السودانية، وحاولت إغراق أحدها".

وأوضحت أن مراكب صيد تحاول سحب المركب المتعطل إلى منطقة ميناء الصيادين على شاطئ مدينة غزة.

ووفق الوكالة، "تتعمد زوارق الاحتلال الحربية بشكل يومي استهداف الصيادين وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر قطاع غزة".