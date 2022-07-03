وفاة المخرج البريطاني بيتر بروك في باريس عن 97 عاما

توفي المخرج المسرحي ومخرج الأفلام ومونتير وكاتب السيناريو البريطاني بيتر بروك عن 97 عاما في العاصمة الفرنسية باريس.



وذكرت قناة "فرانس إنفو" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد، أن بروك انتقل إلى باريس عام 1970، وأنشأ المركز الدولي للبحوث المسرحية وولد في 21 مارس عام 1925 في لندن، وهو عضو في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم أكاديمية الفنون في برلين والأكاديمية البافارية للفنون الجميلة.



وأضافت القناة أن بروك حصل على جائزة دان ديفيد عام 2005، وجائزة توني لأفضل إخراج مسرحي عام 1971، وجائزة توني لأفضل إخراج مسرحي 1966، وجائزة قائد وسام الإمبراطورية البريطانية وجائزة بريميم إمبريال وقائد الفنون والآداب ووسام جوقة الشرف من رتبة قائد.