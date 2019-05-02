قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تستعد مبكرا لاستقبال المواسم والأعياد.



وأضاف في تصريحات لقناة "ten"، اليوم الأحد، أن عيد الأضحى المبارك دائما ما يشهد إقبالا كبيرا على شراء اللحوم، وهو ما دعا الوزارة إلى طرح كميات كبيرة من اللحوم تصل إلى 150 طن لحوم يوميا داخل 1300 مجمع.



وأشار إلى أنه تم حجز رؤوس حية في المحاجر التابعة لوزارة التموين، بنحو 6000 رأس، إلى جانب 4000 طن لحوم مجمدة، إلى جانب خراف مجمدة ومبردة تصل إلى أكثر من 1500 ذبيحة.



ولفت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة المعروض من السلع الرئيسية مثل الزيت والسكر والأرز بالتزامن مع صرف التموين.



وأكّد أن أسعار السلع ستكون "متميزة"، إذ يبلغ سعر اللحوم السوداني الطازة بـ115 جنيها، مع تخفيض اللحوم المجمدة من 90 جنيها إلى 85 جنيها.