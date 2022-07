اعتلى محمد صلاح، نجم نادي ليفربول وهداف البريميرليج، قائمة أغلى لاعبي لعبة "الفانتازي" لمسابقة الدوري الإنجليزي، خلال الموسم القادم 2023/2022.

وتُعد لعبة "فانتازي" الأكثر رواجًا بين عشاق ألعاب المحاكاة حول العالم، كما تحتل مرتبةً متقدمة بين متابعي الكرة الإنجليزية، وتحدد اللعبة، أسعارًا افتراضية لكلّ لاعب، وتتغيّر بالصعود أوالهبوط حسب مستوى اللاعب.

ونشر الحساب الرسمي للعبة "الفانتازي" على موقع تويتر أسعار لاعبي نجوم (البريميرليج) في الموسم المقبل، واحتل صلاح المركز الأول برصيد 13 مليون جنيه إسترليني (15 مليون دولار).

ووقع البلجيكي دي بروين في المركز الثاني بـ 12 مليون جنيه إسترليني (14 مليون ونصف دولار)، وجاء زميله الوافد الجديد للسيتي إيرلينج هالاند في المركز الثالث بـ 11 مليون ونصف جنيه إسترليني (13 مليون ونصف دولار)، ثمّ البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 10.5 مليون جنيه إسترليني (12 مليون ونصف دولار).

وبلغ سعر الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، 8 مليون جنيه إسترليني (9 مليون ونصف دولار).

يشار إلى أن الفرعون المصري صلاح وقع على عقد طويل الأمد مع نادي ليفربول الإنجليزي، مساء الجمعة، وقرر البقاء مع الريدز الّذي انضمّ إليه عام 2017.

يذكر أن محمد صلاح شارك في 254 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات، خلال 5 سنوات، نجح خلالها في تسجيل 156 هدفا، بينما قدم 63 تمريرة حاسمة.

Who appeals to you most from Liverpool? 🤔



Mo Salah for £13.0m, forwards Diogo Jota and Darwin Nunez at £9.0m or someone else?



✍ The Scout ➡️ https://t.co/yhSLowcb76 pic.twitter.com/2YlCm31Bby