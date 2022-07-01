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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

وترتفع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 35 23

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 34 24

بلطيم 31 23

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 37 23

بورسعيد 33 24

دمياط 32 23

الزقازيق 35 24

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 23

العريش 33 23

رفح 33 22

رأس سدر 38 24

نخل 36 18

نويبع 37 24

طابا 34 22

كاترين 31 18

الطور 38 24

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 39 26

الأقصر 40 27

أسوان 40 28

إدفو 40 27

أبوسمبل 40 27

الوادي الجديد 39 23

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 25

حلايب 35 29

رأس حدربة 34 27