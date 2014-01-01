 مفوضية اللاجئين في الأردن تحصل على نحو 29% من متطلباتها المالية - بوابة الشروق
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مفوضية اللاجئين في الأردن تحصل على نحو 29% من متطلباتها المالية

أ ش أ
نشر في: الأحد 3 يوليه 2022 - 10:29 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يوليه 2022 - 10:29 ص

حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 28.94% من متطلبات المفوضية المالية في الأردن في 2022.

وبحسب قناة المملكة الأردنية تبلغ قيمة المتطلبات المالية المخصصة لعام 2022 في الأردن، نحو 408.4 مليون دولار، حصلت مفوضية اللاجئين (UNHCR) على تمويل نحو 118.188 مليون دولار حتى 28 يونيو الماضي، وبالتالي فإن الفجوة التمويلية تصل نسبتها إلى 71.06%، وتبلغ 290.191 مليون دولار.

ويوجد في الأردن 761.58 ألف لاجئ مسجل رسميا وذلك حتى منتصف يونيو الماضي، يعيش 82.6% منهم خارج مخيمات اللجوء، وتبلغ نسبة اللاجئين الأطفال (أقل من 18 سنة) 46%.


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