الأردن: إقالة عدد من المسؤولين على خلفية حادث تسرب غاز في ميناء العقبة

أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن مخرجات عمل الفريق التحقيق في أحداث تسرب غاز سام في ميناء العقبة تضمنت مجموعة من الإجراءات، بما فيها إنهاء خدمات مجموعة من الأشخاص المعنيين مباشرة بالحادثة، ومنهم مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل المواني وعددا من المسؤولين في الشركة ومدير عام الهيئة البحرية.



جاء تصرح الخصاونة خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



وقال الخصاونة "واضح مما جرى أن هناك تداخلا غير مقبول بإجراءات السلامة العامة في الميناء، وفي التعامل مع هذه المواد الخطرة وسلسلة السيطرة"، مؤكدا أن التعليمات في الميناء مع الأسف كانت عاجزة ومقصرة.



وتابع أن المسار الآخر من عمل فريق التحقيق تضمن مجموعة من التوصيات المتعلقة بالتحسينات المطلوبة بعمل الميناء ومنظومة السلامة العامة.



يشار إلى أن تسرب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة يوم السابع والعشرين من الشهر الماضي ما أسفر عن وفاة 13 شخصا وإصابة العشرات .