طوكيو تسجل لليوم التاسع على التوالي رقما قياسيا من ارتفاعات درجات الحرارة لأيام متتالية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأحد، أن العاصمة طوكيو سجلت لليوم التاسع على التوالي رقما قياسيا من ارتفاعات درجات الحرارة لأيام متتالية والتي تجاوزت 35 درجة مئوية.

وذكرت هيئة الأرصاد اليابانية -حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"- أن درجات الحرارة بلغت 35.3 درجة في وسط طوكيو بعد الظهر مباشرة، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق البالغ ثمانية أيام متتالية من درجات الحرارة المرتفعة التي تم تحديدها في عام 2015 من 31 يوليو إلى 7 أغسطس.

وفي الوقت ذاته أصدرت الوكالة تحذيرات بشأن درجات الحرارة المرتفعة، إذ حثت الناس على شرب الماء بشكل متكرر واتخاذ إجراءات الوقاية ضد الإصابة بضربات الشمس والإنهاك الحراري.