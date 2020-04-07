السجن 5 سنوات لمتهم هتك عرض طفل بالزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 5سنوات لمتهم هتك عرض طفل بمنطقة الزاوية الحمراء.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد،وعضوية المستشارين يحيى عادل عبد اللطيف، وحاتم عبد الفتاح أبو شنب، وأمانة سر رفاعي فهمي



ووجهت النيابة العامة للمتهم "مصطفى. س" أنه خطف بالتحيل المجني حيث استغل حداثة سنه واصطحبه لعقار خالي من الأشخاص أبعده عن أعين المارة، كون المجني عليه طفل جاوز السابعة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشر.



وأسندت النيابة العامة للمتهم أنةتلك الجناية بجناية هتك عرض المجني عليه ذلك أنه في ذات الزمان والمكان، هتك عرض المجني عليه بغير قوة أو تهديد فبعد أن انفرد به.



وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم بأمر الإحالة أنه احتجز المجني عليه بأحد العقارات لارتكاب جريمته الشنعاء.



وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء لصحة الواقعة وتمكنت من ضبط المتهم.