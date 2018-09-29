وزيرة الداخلية الألمانية تعلن إعادة تشكيل أحد أقسام وزارتها ليشمل الحماية من التطرف

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أن ما يسمى بقسم "الوطن" الذي تم تأسيسه تحت قيادة الوزير الألماني السابق هورست زيهوفر سيكون له تخطيطا جديدا تحت قيادتها حاليا.

وقالت الوزيرة الألمانية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها "أعادت بناء القسم وعززته.. صنعت من قسم الوطن قسما لتعزيز ديموقراطيتنا وللوقاية من أي شكل من أشكال التطرف ولأجل التكاتف المجتمعي".

تجدر الإشارة إلى أن قسم "الوطن" بوزارة الداخلية الألمانية هو قسم مسؤول عن تشكيل سياسة الحكومة الاتحادية الخاصة بالوطن.

ومن بين مهام القسم: تعزيز التماسك الاجتماعي وتوفير ظروف معيشية متساوية بين المناطق الحضرية والريفية في جميع أنحاء ألمانيا على أساس أساليب فهم حديثة للوطن موجهة نحو المستقبل، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الاتحادية.

يشار إلى أن قدوم فيزر من فيلق المعارضة بالبرلمان المحلي بولاية هيسن إلى رئاسة وزارة الداخلية حدث بشكل مفاجئ؛ حيث كان يتوقع كثيرون أن وزيرة الدفاع الحالية كريستيانه لامبرشت هي السيدة الأولى المرشحة لمنصب وزيرة الداخلية.

بالنسبة لفيزر جاءت الدعوة إلى برلين في وقت قصير للغاية في ديسمبر الماضي، وقالت: "لم يكن لدي الكثير من الوقت للتفكير في الأمر.. اتصل بي (المستشار الألماني) أولاف شولتس يوم الأحد، وكنت أمام الكاميرا يوم الاثنين".

وعند تولي فيزر للمنصب، ذكرت في ديسمبر الماضي أن مكافحة التطرف اليميني تعد أولوية بالنسبة لها، وقالت: "لكنني عايشت أيضا أشكالا أخرى من التطرف".