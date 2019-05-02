غرفة القاهرة تبحث مع شركات الدفع الإلكتروني سبل ميكنة خدمات التحصيل

وجه المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، بتكثيف الجهود لميكنة الخدمات الاقتصادية والإدارية لمواكبة التطورات العصرية العالمية، تماشيًا مع الخطة التطويرية العامة للدولة.

وعقد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، ورئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا موسعًا شارك فيه أعضاء لجنة الدفع الإلكتروني بغرفة القاهرة، وبحضور ممثلي 10 من الشركات المتخصصة في الدفع الإلكتروني بمحتلف إمكانياتها؛ لمناقشة سبل التعاون لميكنة خدمات التحصيل بالغرفة.

وقال سعيد إن هذه الجلسة تستهدف إتاحة التعاون مع الغرفة لكافة شركات الدفع الإلكتروني بكل إمكانياتها المختلفة، وتوسيع دائرة التعاون لأكبر عدد من الشركات للوصول لخدمة جيدة تفيد القطاع التجاري بأكمله، وتمكنًا من مواكبة المستجدات والمتغيرات التكنولوجية العالمية في ظل التطور الواضح في ميكنة الخدمات على كافة المستويات عالميًا، وهو ما يسعى إلى تحقيقه مجلس إدارة غرفة القاهرة، مدعومًا من المهندس إبراهيم العربي الذي يساند ويؤكد أهمية التطوير لتحقيق التنمية التي تستهدفها غرفة القاهرة بصفة خاصة، والاتحاد العام للغرف التجارية بشكل عام لمواكبة خطة الدولة التنموية.

وشدّد على تكثيف مثل هذه اللقاءات مع الشركات المتخصصة في الدفع الإلكتروني حتى الوقوف على الشكل الصحيح للتعاون مع الغرفة خلال الفترة القادمة، ثم سنعلن من خلال غرفة القاهرة إطلاق "ميكنة الخدمات" رسميًا بما يفيد الغرفة ومنتسبيها من تجار وصناع ومؤدي خدمات، وكذلك شركات الدفع الإلكتروني التي ستتعاون مع الغرفة لتنفيذ خدمة التحصيل الإلكتروني، موجهًا الشكر لكافة الشركات التي حرصت على حضور الاجتماع ومناقشة سبل التعاون مع الغرفة، مشيدًا بالرغبة الشديدة لهذه الشركات في التعاون مع الغرفة لتحقيق خدمة تكنولوجية متطورة تفيد الطرفين وتحقق المصلحة العامة لبلدنا.