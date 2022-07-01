 تشجيع الماليزيين على تلقي لقاح الإنفلونزا بسبب تفشي مرض شبيه بالإنفلونزا - بوابة الشروق
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تشجيع الماليزيين على تلقي لقاح الإنفلونزا بسبب تفشي مرض شبيه بالإنفلونزا


نشر في: الأحد 3 يوليه 2022 - 8:53 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يوليه 2022 - 8:53 ص

 تم تسجيل إجمالي 35 تفشيا لمرض شبيه بالإنفلونزا في ولاية بيراك الماليزية بين يناير واليوم السبت.

وقال محمد أكمل قمر الدين رئيس لجنة الصحة والعلوم والبيئة والتكنولوجيا الخضراء في ولاية بيراك إن حالات التفشي الـ 33 كانت في مؤسسات تعليمية، حسبما ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.

وذكر محمد أكمل أن: "معظم هذه الحالات تلقت العلاج في عيادات خارجية فقط. إن التفشي ما زال تحت السيطرة ولم يتم تسجيل حالات وفاة (بسببه)".

وأوضح محمد أكمل أن المرض الشبيه بالإنفلونزا معد ويجب على أي شخص أو طالب تظهر عليه أعراض أن يعزل نفسه.


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