عبدالحفيظ : الفوز على بتروجت خطوة مهمة للإحتفاظ بلقب الكأس

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا في مباراة اليوم على حساب بتروجت، ووصل إلى هدفه من المباراة وهو الوصول إلى نهائي كأس مصر.

وأضاف عبد الحفيظ: «كان هناك تركيز كبير لدى اللاعبين، وكذلك حذر شديد خلال أحداث لقاء اليوم خوفا من مفاجآت الكأس».

واستكمل مدير الكرة حديثه: «الفوز على بتروجت خطوة مهمة نحو اللقب، والتركيز في تحقيقه هو الأهم خلال الفترة المقبلة».

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي يواجه ضغط مباريات محلية كثيرة الفترة القادمة، ولكن كلها مباريات مهمة للغاية ويجب الفوز فيها.

وتحدث عبد الحفيظ عن مباراة الجونة القادمة في الدوري الممتاز، مؤكدًا أنها مهمة للغاية، خصوصا أن تحقيق الفوز في كل مباراة هو هدف اللاعبين والجهاز الفني، وهذا ما يعمل من أجله الجميع.

وفاز الأهلي اليوم على فريق بتروجت بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر.