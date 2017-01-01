 شولتس: ألمانيا تبحث مع الحلفاء منح أوكرانيا ضمانات أمنية - بوابة الشروق
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شولتس: ألمانيا تبحث مع الحلفاء منح أوكرانيا ضمانات أمنية

المستشار الألماني أولاف شولتس
المستشار الألماني أولاف شولتس
وكالات
نشر في: الأحد 3 يوليه 2022 - 1:31 م | آخر تحديث: الأحد 3 يوليه 2022 - 1:31 م

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، لقناة "إيه.أر.دي" الألماني، اليوم الأحد، إن ألمانيا تبحث مع حلفائها الضمانات الأمنية التي يمكن منحها لأوكرانيا خلال فترة ما بعد الحرب.

وأضاف شولتس "نبحث مع أصدقاء مقربين مسألة الضمانات الأمنية التي يمكن أن نقدمها، هذه عملية مستمرة، من الواضح أنها لن تكون كما لو كانت لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، وفقا لوكالة رويترز.

وأردف "من الواضح تماماً أن هذه مسألة يجري الإعداد لها بعناية في الدوائر الدبلوماسية، من أجل اليوم الذي نأمل أن نراه سريعاً عندما تنتهي الحرب".

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