رئيس الوزراء العراقي: التطور النوعي في محطة ميسان يسهم في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن التطور النوعي في محطة ميسان الاستثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية سيساعد على تقليل الاعتماد على الغاز المستورد.

وقال الكاظمي، خلال افتتاحه محطة ميسان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، "إن هذه المحطة تشكل إضافة نوعية لتوفير الطاقة الكهربائية في كل محافظاتنا، ومحافظة ميسان ستكون هي المستفيد الأول".

وأضاف أن التطور النوعي في هذه المحطة سيساعد على تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، إذ أنها تعمل على الغاز المنتج محليا، وستوفر للشبكة الوطنية المزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية.

يذكر أن محطة ميسان الاستثمارية ذات الدورة المركبة لإنتاج الطاقة الكهربائية، ستضيف 750 ميجاوات إلى إنتاج الشبكة الوطنية في الظروف التشغيلية الطبيعية، 500 منها عبر الدورة البسيطة، و250 منها عبر الدورة المركبة، وهي تستخدم تقنيات حديثة تقلل من هدر الطاقة وتكون صديقة للبيئة، وتعمل المحطة على الغاز الطبيعي من حقلي الحلفاية وبزركان وكلاهما في محافظة ميسان، وتقع في ناحية الكحلاء جنوبي مدينة العمارة بمحافظة ميسان.