محافظ أسيوط يناقش خطة التوسع في الإنشاءات الجديدة ورفع كفاءة المدارس

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سبل التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وخطة أعمال الصيانة ورفع كفاءة عدد من المدارس والمباني التعليمية بقرى ومراكز المحافظة وخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة أسيوط للأبنية التعليمية وبعض المهندسين المشرفين بفرع الهيئة بأسيوط.

وتناول اللقاء مناقشة خطة هيئة الأبنية التعليمية من إنشاء وإحلال بعض المدارس مع تنفيذ الصيانات العامة بالمدارس ودراسة احتياجات بعض المناطق لعدد من المدارس لصالح الطلاب والنهوض بالعملية التعليمية مستعرضًا نسب ومعدلات الإنجاز والتنفيذ في إنشاء المدارس خلال الفترة الماضية لحل مشكلة الكثافات واستيعاب الزيادة في عدد الطلاب.

وأكد محافظ أسيوط، أنه جرى التنسيق مع مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية على التوسع في إنشاء العديد من المدارس تشمل جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الثانوي العام، وذلك لخدمة قرى ومراكز المحافظة لتخفيف التكدس الطلابي داخل الفصول، مشيدًا بدور هيئة الأبنية التعليمية في تلبية احتياجات المحافظة بكل قطاعات العمل العام وتنفيذ المشروعات وفقا للمواصفات الفنية والاشتراطات القياسية والأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء.

وأشار المحافظ إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بإنشاء المدارس الجديدة وتجهيزها بالقرى الأكثر احتياجًا والتنسيق مع كل الهيئات والجهات للتوسع في الإنشاءات الجديدة والانتهاء من جميع أعمال الصيانة خلال الإجازة الصيفية، مؤكدًا تذليل كل العقبات لإنهاء كل المشروعات في مواعيدها المقررة والتأكد من جاهزية كافة المنشآت للنهوض بالمنظومة التعليمية وتوفير ومناخ تعليمي جيد.