محافظ المنيا يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، عددًا من لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، وذلك لمتابعة سير الامتحانات، والتأكد من مدى التزام الطلاب داخل اللجان، وتذليل كل العقبات التي تواجه الطلاب لتهيئة الجو الملائم، بالإضافة لمتابعة تطبيق عدد من الإجراءات والتي تتضمن عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.

رافق المحافظ، المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا.

وشملت جولة المحافظ، المرور على لجان مدارس "الاتحاد الثانوية بنين – المنيا الثانوية بنات" بمدينة المنيا.

وشدد محافظ المنيا، على عدم دخول الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين، موجها بتوفير الأجواء اللازمة وسبل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مكلفا الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لتقديم كل أنواع الدعم، من خلال أعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط اللجان.

فيما يؤدي امتحانات الثانوية العامة، هذا العام 39 ألفا و98 طالبا وطالبة وتم تخصيص 114 لجنة على مستوى جميع المراكز.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين خلال جولته على اللجان، حيث استمع المحافظ إلى أحد المواطنين يطلب الرعاية الطبية، وعلى الفور تم التواصل مع مدير عام المستشفيات الجامعية بالمنيا لاستقبال الحالة وعمل جميع الفحوصات اللازمة للمواطن.