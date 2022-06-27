سيناتور فرنسية توكد وقوف بلادها إلى جانب لبنان

أكدت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي وسكرتير لجنة الخارجية والدفاع والقوات المسلحة السيناتور جويل جاريو-مايلام، اليوم الاثنين، وقوف بلادها إلى جانب لبنان، وذلك خلال لقائها وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، الذي نوه بالدعم الدائم للبلاد.

والتقى الوزير سليم اليوم، جاريو-مايلام، و"جرى خلال اللقاء البحث في العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما التعاون المستمر بين جيشي البلدين"، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

وأكدت السيناتور جاريو-مايلام "وقوف فرنسا الدائم إلى جانب لبنان في مختلف المجالات، لا سيما العسكرية منها"، معربة عن "ثقتها بقدرة اللبنانيين على تجاوز الأزمة التي تلقي بثقلها على لبنان".

من جهته، نوه وزير الدفاع اللبناني "بالدعم الفرنسي المستمر للبنان والمبادرات الهادفة لإيجاد حلول للأزمات التي يمر بها،" مقدرا "التعاون العسكري بين البلدين ومشاركة فرنسا في القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني في مجالات التدريب والتجهيز".

وثمن الوزير سليم عاليا لفرنسا "وقوفها الدائم إلى جانب لبنان"، مشددا على "أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي الخطوات اللازمة لمساندة الموقف اللبناني الداعي لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم".

وتمنى سليم على السيناتور جاريو-مايلام "التعبير عن الموقف اللبناني أمام المجتمع الدولي".