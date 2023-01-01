فريدة الشوباشي: المرأة ساهمت بنسبة 95% في إنقاذ الوطن بثورة 30 يونيو

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن المرأة ساهمت بنسبة 95% في إنقاذ الوطن، كونها المسئولة عن توعية الشباب بأهمية المشاركة في ثورة 30 يونيو.

وأضافت خلال مقابلة مع فضائية «dmc»، اليوم الاثنين، أنّها شاركت في ثورة 30 يونيو رفقة ابنها وحفيدها، ما يعني أن ثلاثة أجيال تم تمثيلها في الثورة.

وأشارت إلى أنّ القاسم المشتركة بين الأجيال الثلاثة كان الخوف على الوطن، والاستعداد للتضحية بالحياة فداء للوطن، لافتة إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يعول على الشباب ويراهن عليهم.

ولفتت إلى أن تجربة حكم جماعة الإخوان لن تتكرر، وأن أحدا لن يعطيهم الفرصة للعودة مرة أخرى، مشيرة إلى أن الجماعة حصلت على فرصة بالفعل ولن تتكرر.

وتابعت: «عندما كان الرئيس (محمد مرسي) بيتكلم والله العظيم كنت بتكسف.. أنا شفت جمال عبد الناصر.. ومكنش معقول أشوف ده بيتكلم».

https://twitter.com/dmctv/status/1675854165174616070?s=20