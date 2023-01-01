• مصدر في وزارة الآثار لـ«الشروق»: لا نترك قطعة خرجت بطريقة غير شرعية.. ونستخدم كل الطرق المتاحة لاستردادها

تعرض دار سوذبي أو سوذبيز Sotheby's‏ للمزادات، ومقرها في لندن، غدا الثلاثاء، تمثال مصري قديم للبيع في مزايدة علنية، ُقدر سعره بين 150 إلى 250 ألف جنيه إسترليني.

من جانبه، أطلق الأثري والمؤرخ بسام الشماع، حملة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تطالب بسرعة التدخل لوقف المزاد، واسترداد التمثال الذي وصفه بتمثال الكتلة أو تمثال «الملك القط الأثري».

وقال مصدر بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة نتابع تلك القضية، ولا يمكن أن تترك قطعة آثار مصرية دون متابعة، ويتم اتخاذ الإجراءات لاستراداد الآثار كافة التي تخص مصر، لكن لا تعلن الوزارة عن أي إجراءات إلا بعد التأكد من عودتها حتى لا تأخذ صالات بيع الآثار أو المسؤولين عن البيع احتياطاتهم.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشروق»، أن "الآثار" تنسق مع وزارة الخارجية، على الأصعدة كافة؛ لبحث الإجراءات والخطوات المستقبلية، موضحًا أن هناك عدة طرق لاستعادة القطع الأثرية بالخارج، في مقدمتها التواصل مع صالات المزادات عن طريق السفارات الموجودة في الخارج، للتأكد من وجود ورق يثبت خروج هذه القطع سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة.

ولفت إلى أن الطريقة الثانية تتمثل في اللجوء إلى القضاء ولكن ليس في جميع المحاولات إذ إن القضايا تستغرق وقتا طويلا في المحاكم الدولية، وهي طريقة نلجأ لها في حالة أن يكون الطرف الآخر غير متعاون.

وتابع: "الطريقة الأخرى ترتبط بالاتفاقيات الدولية، ومصر لها باع طويل في استخدام هذه الطريقة، وتمكننا من خلال الاتفاقيات الدولية من استعادة عدد كبير من الآثار من دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، والنمسا، وسويسرا".