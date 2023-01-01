علي ماهر: التعادل مع الأهلي نتيجة مرضية ولا أحب إضاعة الوقت

أكد علي ماهر مدرب فيوتشر، أن الخروج بالتعادل السلبي أمام الأهلي، اليوم الأحد، في اللقاء المؤجل من الجولة 24 من الدوري الممتاز نتيجة مرضية.



وقال علي ماهر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "انتصارات الأهلي وألقابه الأخيرة شرف لمصر بجانب أنه لا يخسر في الدوري المصري".

وأضاف: "المواجهة لم تكن سهلة اليوم، خاصة أننا نعاني من غياب 7 لاعبين، لذلك الفريق يستحق التحية على الأداء والنتيجة، رغم قلة فرصنا وكذلك فرص الأهلي".



وردا على عصبية مارسيل كولر مدرب الأهلي، عقب نهاية اللقاء بسبب إضاعة لاعبي فيوتشر للوقت قال: "لا أطالب لاعبي فريقي بإهدار الوقت.. أنا أحب الاستمتاع بكرة القدم ولست من المدربين الذين يطالبون بإهدار الوقت وكنت سعيدا بوجود الجماهير اليوم".