السقا: الإجهاد سبب تراجع نتائج فيوتشر

أكد عبد الظاهر، المدير الرياضي لنادي فيوتشر أن الإجهاد هو سبب تراجع فريق فيوتشر هذا الموسم، مُشيرًا إلى أن فريقه يرغب في الحفاظ على المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.

وقال عبد الظاهر السقا في تصريحات لقناة صدى البلد: "مواجهة فيوتشر أمام الأهلي كانت ممتعة فنيًا، وكل فريق كان يرغب في الفوز لأهداف مختلفة، فنحن نرغب في الحفاظ على المركز الثالث والأهلي كان يريد حسم اللقب مبكرًا".

وأضاف: "منذ ضمان تواجدنا في المراكز الأربعة الأولى، بدأت النتائج في التراجع خاصة أننا الفريق الوحيد تقريبا الذي لم يحصل على راحة منذ الموسم الماضي وهو ما تسبب في إجهاد وإصابات".

وتابع: "نلعب في غياب تسعة لاعبين أساسيين بسبب الإصابات، من بينهم سعد سمير ومحمود مرعي ومحمود رزق وهم ثلاثي الدفاع الأساسي".

وأتم عبد الظاهر السقا تصريحاته قائلًا: "أرى فيوتشر ناجح بكل المقاييس الحمد لله، نتواجد منذ عامين فقط وحققنا أهدافنا ونتواجد في بطولة قارية للموسم الثاني على التوالي".

يُذكر أن فيوتشر كان قد تعادل سلبيًا مع الأهلي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على إستاد الأهلي والسلام، والمؤجلة من الجولة الـ 24 من الدوري العام.