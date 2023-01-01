 مقتل اثنين من الجيش الباكستاني في هجوم إرهابي في بلوشستان - بوابة الشروق
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مقتل اثنين من الجيش الباكستاني في هجوم إرهابي في بلوشستان

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 3 يوليه 2023 - 9:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2023 - 9:55 ص

قُتل عنصران من الجيش الباكستاني أحدهما برتبة رائد عندما "حاول إرهابيون نصب كمين" لدورية قتالية لقوات الأمن في بالور بمنطقة هوشاب بإقليم بلوشستان، حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم الاثنين.

ووفقا لقناة جيو نيوز الباكستانية، قال جناح العلاقات العامة للقوات المسلحة "العلاقات العامة بين الخدمات" في بيان يوم أمس الأحد إنه جرت عملية استنادا إلى معلومات استخباراتية موثوقة تتعلق بتحرك مجموعة من الإرهابيين.

قال الجناح الإعلامي للجيش إن الإرهابيين كانوا على صلة بحوادث إطلاق نار على قوات الأمن ومدنيين، وزرع عبوات ناسفة بدائية الصنع في منطقة هوشاب.

وأضاف أنه "بينما كان العمل جاريا لإقامة مواقع اعتراض لقطع طرق الهروب، حاولت مجموعة من الإرهابيين نصب كمين، وفتحت النار على قوات الأمن".

وأوضح أنه نتيجة لتبادل مكثف لإطلاق النار، "استشهد الرائد سقيب حسين والجندي نايك باقر علي، بينما أصيب جندي آخر".

وقبل ذلك بيوم، قُتل أربعة من عناصر إنفاذ القانون، عندما هاجم مسلحون مجهولون نقطة تفتيش في منطقة شيراني في بلوشستان.


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