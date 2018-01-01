افتتاح مركز في لاهاي لرفع دعاوى ضد القادة الروس على خلفية حرب أوكرانيا

افتتح مسئولون في مجال إنفاذ القانون من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، مركزا دوليا لرفع دعاوى ضد القيادة الروسية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتراجع السلطات الأوكرانية أكثر من 93 ألف تقرير عن جرائم حرب ووجهت اتهامات إلى 207 مشتبه بهم في محاكم محلية، بحسب وكالة "رويترز".

ويمكن محاكمة مسئولين كبار ارتكبوا جرائم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتي طلبت بالفعل اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولكن نظرا لوجود فجوة في القانون الدولي، لا توجد محكمة يمكنها حاليا إجراء تحقيقات في جريمة العدوان بسبب الحرب التي بدأت في 24 فبراير 2022.

وسيعمل المركز الدولي للتحقيق في جريمة العدوان، وهو مركز جديد مقره أيضا في لاهاي، جنبا إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية لسد هذه الفجوة القانونية.

من جانبه، قال كبير المدعين في أوكرانيا، أندري كوستين، إن المركز الجديد سيجمع الأدلة الخاصة بالقضايا المحتملة ضد القادة العسكريين والسياسيين الروس المسئولين عن الحرب.

وأضاف كوستين: "لو لم ترتكب جرائم العدوان لما وقع 93 ألف حادث آخر من جرائم الحرب". وتابع أن هذا اليوم "دليل على أن إنشاء محكمة خاصة أصبح أمرا لا مفر منه الآن".

وسيكون المركز فعليا سابقة لمحكمة خاصة بالعدوان، بتكوين ملف قضية يمكن رفعه إلى المحكمة، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفريق تحقيق مشترك بخصوص أوكرانيا.

وستساهم الولايات المتحدة بتقديم الأدلة وستقوم بإيفاد مدعية خاصة، وهي جيسيكا كيم، إلى لاهاي.