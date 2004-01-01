صحة الشرقية: تقديم 110 آلاف خدمة للمواطنين خلال مبادرة 100 يوم صحة

تواصل الفرق الطبية بمحافظة الشرقية، بقيادة الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، جهودها ضمن مبادرة 100 يوم صحة الرئاسية، والتي تجوب قرى ومدن وأحياء المحافظة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين من خلال الفرق الثابتة وأخرى متنقلة.



وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، في تصريح خاص لـ"الشروق"، إن الحملة قدمت 110 آلاف خدمة طبية للمواطنين منذ انطلاقها حتى الآن تنوعت الخدمات بين الكشف عن ضعاف السمع، وفحص المقبلين على الزواج، وتنظيم الأسرة، والاعتلال الكلوي، وصحة الأم والجنين، وحديثي الولادة، وغيرها من الخدمات الطبية.



وأوضح أن 400 مريض جرى تحويلهم للمستشفيات المختلفة لتقديم لهم الخدمات الطبية المناسبة، وباقي الحالات تم انصرافهم بعد الاطمئنان على صحتهم وتقديم لهم الخدمات الطبية اللازمة.



وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بالتوجه إلى مقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بتلك الخدمات.