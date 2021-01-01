معارضون للتعديلات القضائية في إسرائيل يغلقون ميناء حيفا

أغلق مئات المتظاهرين ميناء حيفا الإسرائيلي اليوم الاثنين في شكل من أشكال الاعتراض على تعديلات قضائية مثيرة للجدل، تمضي فيها قدما الحكومة الدينية اليمينية المتطرفة.



ومن المزمع تنظيم احتجاجات أخرى على مدار اليوم، بما في ذلك مسيرة إلى مطار بن جوريون في تل ابيب، المحور الرئيسي لحركة الطيران في إسرائيل.



وتشكلت اختناقات مرورية طويلة في حيفا بعد أن قطع متظاهرون الوصول عبر الطرق إلى الميناء. ومن المزمع إجراء احتجاجات مشابهة للمطار.



وتهدف سلطات المطار والشرطة إلى تقييد عدد المشاركين إلى 5 آلاف متظاهر، بينما قال منظمو الاحتجاج إن أي شخص يود الانضمام إلى المظاهرات يمكنه أن يشق طريقه إلى هناك.



كان منظمو تجمعات في أنحاء البلاد السبت الماضي قد حددوا عدد المشاركين فيها بحوالي 286 ألف شخص.



وبعد فترة توقف قصيرة استجابة لتجمعات حاشدة طوال الأشهر القليلة الماضية، تعمل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إصلاحات تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية.