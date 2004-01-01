النرويج تتصدر الرحلات الجوية المنضبطة في أوروبا

واجهت خطوط الطيران والمطارات عبر أوروبا انتقادات كثيرة في صيف 2022 بسبب التأجيلات والطوابير الطويلة، فيما كانت الصناعة تكافح للوفاء بالطلب المتزايد بعد رفع أغلب القيود المتعلقة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19.

أما الصيف الجاري، فإن الكثير من شركات الطيران والمطارات المستعدة بشكل أفضل تتجهز لصيف آخر محموم، وسوف يكون أحد الأسئلة الرئيسية ما إذا كان المسافرون سوف يتحركون من النقطة ألف إلى النقطة باء في وقت جيد وبدون متاعب.

وقد تكون شركة الطيران المختارة هي أحد المؤشرات الجيدة. ففي مايو كانت إير شاتل النرويجية أكثر شركة طيران انضباطا في أوروبا، حيث هبطت 89.25 من رحلاتها في الوقت المحدد، بحسب شركة سيريام لتحليلات الطيران ومقرها المملكة المتحدة.

وجاء الناقل الوطني البولندي "لوت" في المرتبة الثانية، ووصلت خطوط فين أير الجوية الفنلندية والخطوط الجوية النمساوية إلى الخمسة الأوائل حيث لمست أكثر من 80% من طائراتها الأرض في الوقت المحدد، وهو ما تصنفه سيريام في نطاق 15 دقيقة من الموعد.

أما خطوط أفيانكا الكولومبية للطيران فكانت أكثر شركة طيران انضباطا في العالم، بحسب سيريام، يليها العملاق الأمريكي دلتا أيرلاينز. وحل المنافس الإقليمي لأفيانكا، شركة لاتام مع شركة الطيران الإسبانية إيبريا في المرتبة الثالثة ويليهما أول نيبون أيرويز اليابانية.

وفيما يتعلق بالمطارات، فأن أفضل خمسة خيارات بالنسبة للسفر المنضبط تقع في الأمريكتين، حيث جاء مطار مينيبوليس سان بول في المرتبة الأولى عالميا ومطار بوجوتا في المرتبة الثانية. وتصدر مطار أوسلو التصنيفات الأوروبية حيث لمست 86.1% من طائراته الأرض في الوقت المحدد.