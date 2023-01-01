 ضبط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة في المرج - بوابة الشروق
الإثنين 3 يوليه 2023 2:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة في المرج

نهاد القادوم
نشر في: الإثنين 3 يوليه 2023 - 2:20 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2023 - 2:20 م

نجحت مباحث القاهرة في القبض على شخصين لتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بمنطقة المرج.

بدأت الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية -ملك وقيادة أحدهما- وبحوزتهما عدد 4 هواتف محمولة مجهولة المصدر.

وبمناقشة المتهمين عن مصدر الهواتف المحمولة اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأن الهواتف المضبوطة بحوزتهما من متحصلات 4 وقائع سرقة.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك