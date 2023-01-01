ضبط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة في المرج

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نجحت مباحث القاهرة في القبض على شخصين لتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بمنطقة المرج.

بدأت الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية -ملك وقيادة أحدهما- وبحوزتهما عدد 4 هواتف محمولة مجهولة المصدر.

وبمناقشة المتهمين عن مصدر الهواتف المحمولة اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأن الهواتف المضبوطة بحوزتهما من متحصلات 4 وقائع سرقة.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة.