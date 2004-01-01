الصين تجهز خططا لمساعدة صناعة الصلب في الانضمام لسوق الانبعاثات الكربونية

تجهز الحكومة الصينية خططا لضم صناعة الصلب المحلية إلى السوق الوطنية للانبعاثات الكربونية، في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة استيراد على الانبعاثات الكربونية.



وقالت الأكاديمية الصينية للتخطيط البيئي وهي مركز أبحاث حكومي يقود عملية تجهيز الخطط إن باحثين تابعين للحكومة ووزارة البيئة وشركتي صناعة الصلب خيبي آيرون أند ستيل وسينوستيل جروب، يدرسون موضوع الانبعاثات المتعلقة بصناعة الصلب، بهدف وضع معايير القياس والإبلاغ عن حجم الانبعاثات لكل شركة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الأكاديمية القول إن مجموعة العمل المشكلة، تعمل من أجل وضع خطة لتوزيع حصص الانبعاثات الكربونية على شركات صناعة الصلب، بهدف ضم الصناعة إلى سوق الانبعاثات الكربونية الوطنية "في أقرب وقت ممكن".



وفي مايو من العام الماضي قال مصدر مطلع لوكالة بلومبرج إن الصين تسعى لضم صناعة الصلب إلى سوق الانبعاثات الكربونية الوطنية خلال 2024.



يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعتزم بدء تنفيذ القواعد الجديدة لتنظيم استيراد منتجات الصلب وفقا لكميات الانبعاثات لكربونية الصادرة عن عمليات إنتاجها، اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، حيث سيلزم الاتحاد الشركات المصدرة بالإبلاغ فقط عن كميات الانبعاثات التي تصدرها، وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن يبدأ الاتحاد ربط رسوم الاستيراد بكميات الانبعاثات اعتبارا من 2026.