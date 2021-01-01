 تمديد أعمال الصيانة بحقل أوسبرج النرويجي للغاز أسبوعا حتى 10 يوليو - بوابة الشروق
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تمديد أعمال الصيانة بحقل أوسبرج النرويجي للغاز أسبوعا حتى 10 يوليو

أوسلو - د ب أ
نشر في: الإثنين 3 يوليه 2023 - 10:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2023 - 10:25 ص

جرى تمديد عمليات الصيانة الموسمية في حقل أوسبرج للنفط والغاز في النرويج حتى الاثنين المقبل 10 يوليو، بعد أن كان من المتوقع أن تنتهي بحلول منتصف هذا الأسبوع، ولا تزال فترة ذلك على وجه الدقة غير مؤكدة، وفقا لشركة جاسكو المملوكة للدولة، والتي تتولى تشغيل شبكة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي الإمدادات القادمة من النرويج تتزايد اليوم الاثنين بعد أن خفت حدة تخفيضات السعة بمحطة كولسنيس الرئيسية لمعالجة الغاز.

واستأنف حقل نورن، الذي كان متوقفا في مايو في خضم مسائل تتعلق بالمعالجة، عملياته مطلع الأسبوع بعد تأخيرات.

ومن المتوقع أن يعود إلى كامل طاقته بعد غد الأربعاء.

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