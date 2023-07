أعلن نادي الاتفاق السعودي، تعاقده بشكل رسمي مع المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، من أجل تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وأوضح نادي الاتفاق السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعاقده مع جيرارد.

ولم يوضح البيان الرسمي، مدة عقد ستيفن جيرارد مع الاتفاق.

وزار جيرارد مدينة الدمام السعودية من أجل الاطلاع على مرافق الاتفاق.

Where legends are found ❤️💚



We’re thrilled to announce Steven Gerrard is our new head coach ✍️#GerrardEttifaqi pic.twitter.com/hgeHl1Djnu