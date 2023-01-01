 علماء آثار يبدأون تحقيقا لكشف لغز فيل دُفن عام 1891 في مقاطعة جلوسيسترشاير الإنجليزية - بوابة الشروق
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علماء آثار يبدأون تحقيقا لكشف لغز فيل دُفن عام 1891 في مقاطعة جلوسيسترشاير الإنجليزية

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 يوليه 2023 - 12:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2023 - 12:21 ص

من المقرر أن يبدأ علماء آثار تحقيقا للعثور على الموقع الذي يُقال إن أحد فيلة السيرك دفن فيه في بلدة في مقاطعة جلوسيسترشاير الإنجليزية منذ أكثر من 130 عاما.

وتشير الأسطورة المحلية إلى أن الفيل دفن في كينجسوود في عام 1891. وينتمي الحيوان إلى حديقة بوستوك وومبويل كتسليط الضوء على "عرض الوحش" المتنقل، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وسيقوم أعضاء من شركة "ويسيكس أركيولوجي" بإجراء مسح جيوفيزيائي في محاولة لتحديد موقع الدفن الذي يُقال إنه في منطقة خيمة وايتفيلد أو كنيسة الثالوث المقدس.

وعلى الرغم من عدم وجود مصادر تاريخية تشير إلى الوفاة، يُقال إن الفيل نفق بسبب تسمم أوراق الطقسوس.

وقال آلان براينت، أمين متحف كينجسوود: "سمعت لأول مرة عن دفن الفيل في كينجسوود في سبعينيات القرن العشرين".

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