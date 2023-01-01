نواب أوروبيون يدعمون خطة لتعزيز حقوق العاملين عن بعد

يضع الاتحاد الأوروبي على عاتقه حاليا قضية حقوق العمل من المنزل وحمايته، إذ وقع أكثر من 30 نائبا أوروبيا على وثيقة جرى إطلاقها، اليوم الاثنين، بحيث تضمن في نهاية المطاف الوصول إلى مساحات عمل تشاركية وحظر تتبع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعاملين في المنزل وحمايتهم من الاضطرار إلى إرسال أو الرد على رسائل بريد الكتروني خارج ساعات العمل.



وطور وأطلق الوثيقة غير الملزمة، "تحالف القوى العاملة في المستقبل"، وهو منتدى من السياسيين وقادة الأعمال والأكاديميين، يركز على إحداث تغييرات على السياسات، استجابة للتحول الرقمي وبيئات العمل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقالت الوثيقة، إن هدف التحالف وضع إرشادات أوروبية رسمية وأفضل الممارسات بالنسبة للشركات مع العاملين المختلطين "أي من يتناوبون العمل بالمكتب والمنزل" أو مع العاملين عن بعد، ومن أجل وضع تعريف قانوني لما يؤسس "علاقة صحية مع التكنولوجيا في مكان العمل" بالنسبة للموظفين في الوظيفة من المنزل أو من مواقع بعيدة أخرى.



وأوضح دراجوس بيسلارو، رئيس لجنة التمكين والشئون الاجتماعية بالبرلمان الأوروبي وأحد الموقعين على الوثيقة، أن "العمل عن بعد ونماذج العمل الهجينة، وعلاقات الحياة العملية المرنة هي قيمة مضافة إلى اقتصادنا وأعمالنا وعمالنا".



وأشار إلى أن "هذه لا يجب أن تأتي على حساب مواطنينا بخطوط غير واضحة بين الحياة الشخصية والعملية، ما يزيد من معدلات الإرهاق والشعور بالوحدة".