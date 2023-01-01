أردوغان: نأمل ألا تتفاقم أحداث فرنسا وتطال المسلمين

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، عن أمله في ألا تتفاقم أحداث فرنسا وتطال المسلمين والمهاجرين.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان، عقب اجتماع للحكومة التركية، في العاصمة أنقرة، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وفي إشارة إلى الاحتجاجات الأخيرة في فرنسا، على مقتل الشاب نائل 17 عاما، من قبل الشرطة، قال أردوغان إن "العنف يولد العنف وأن من يزرع الريح يحصد العاصفة".

وقال الرئيس التركي: "نأمل أن تنتهي الأحداث الأخيرة التي نشعر بالقلق حيالها في أقرب وقت ممكن قبل إراقة المزيد من الدماء، وتصاعد دوامة العنف".

وأضاف أردوغان: "نشعر بالقلق من أن تؤدي هذه الأحداث إلى موجة جديدة من الضغط والترهيب ضد المهاجرين والمسلمين".

وتشهد فرنسا منذ أيام غضبا واسعا واحتجاجات تخللتها أعمال شغب ومواجهات مع الشرطة، تنديدا بمقتل الشاب نائل برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة، بذريعة عدم امتثاله لدورية مرورية في ضاحية نانتير غرب باريس.