قالت الفنانة فاطمة عيد إن اسمها الحقيقى فاطمة صالح والمنتج هو من اختار لى فاطمة عيد، وكنت بغنى من سن ٥ سنوات.

وأضافت فاطمة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، وكانوا بيجيبوا لى كرسى فى الأفراح وأغنى عليه، ومثلى الأعلى فى الغناء الشعبى الفنان محمد طه، وأنا كملت ودرست فى معهد الموسيقى العربية، وأول حفلة لى كان فى مسرح الأزبكية وكسرت الدنيا.

وتابع زوجها اللواء الفنان شفيق الشايب :"كنت بحب التمثيل من الصغر، وبيمثل فى السر وهو ضابط صغير، الا أن اتقفشت فى اغنية حسنين ومحمدين لتنظيم النسل، وكنت بحطب ولابس شنب، واتذاعت على التليفزيون والمخرج كان صديقى جمال الهوارى وكنت رايح معاه التصوير عادى والممثل اللى هيعمل دور حسنين لم ياتى، وقالى هتعمل الدور وهغير ملامحك محدش هيعرفك، لكن وزارة الداخلية شافت الاغنية واتعرفت ونقلونى الصعيد، وأنا ساعتها قولت خلاص انى هستقيل، إلى أن صديق لى تدخل عند اللواء النبوى اسماعيل وزير الداخلية واقنعه انى كنت بمثل فى حملة لتنوير المجتمع بضرورة تنظيم النسل، وفعلا رجعنى القاهرة تانى، وقالوا لى اوعى تمثل تانى فى اى عمل".