ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أنه بعد شهور فقط من إرسال الرئيس الأمريكي جو بايدن زوجته جيل إلى تتويج الملك تشارلز الثالث بدلا من الحضور بنفسه، سيستضيف الأخير الرئيس الأمريكي في قلعة وندسور التاريخية.

وأكد البيت الأبيض، أمس الأحد، أن بايدن سيلتقي كلا من الملك تشارلز ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في زيارته إلى بريطانيا الأسبوع المقبل.

وسيصل الرئيس الأمريكي إلى بريطانيا في 9 يوليو الجاري وبعد يومين يتوجه إلى البلطيق، من أجل محادثات ستركز على الأرجح على روسيا والحرب في أوكرانيا.

وستكون هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها بايدن مع تشارلز منذ تتويجه ملكا.

وكان بايدن قد حضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية العام الماضي، والتقى تشارلز في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26) عام 2021.

وكان بايدن الرئيس الأمريكي الثالث عشر والأخير الذي يلتقي الملكة إليزابيث الثانية قبل وفاتها في سبتمبر العام الماضي.

وحضر بايدن جنازتها في سبتمبر 2022، لكن عند تتويج الملك تشارلز، حضرت السيدة الأولى على رأس وفد أمريكي رفيع.

وفي حين اعتبر كثيرون في المملكة المتحدة الأمر ازدراء، كان يتبع بايدن البروتوكولات المتبعة للرؤساء الأمريكيين عندما أرسل السيدة الأولى نيابة عنه إذ لم يحضر أي رئيس أمريكي على الإطلاق تتويجا لعاهل بريطاني.

ودعت الملكة إليزابيث الثانية الرئيس دوايت أيزنهاور إلى حفل تتويجها، لكنه أرسل وفدا إلى المراسم بدلا من الحضور شخصيا.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض عن زيارة بايدن المرتقبة: "من المقرر أن يسافر الرئيس بايدن إلى بريطانيا وليتوانيا وفنلندا، في الفترة من 9 إلى 13 يوليو".