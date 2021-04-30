وزير خارجية بريطانيا يعتزم الإشادة بالعلاقات بين لندن وبروكسل

يعتزم وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الإشادة بالتعاون "الوثيق والودي" بين لندن وبروكسل في خطاب من المقرر أن يلقيه أمام البرلمان الأوروبي.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أنه من المتوقع أن يلتقي كليفرلي اليوم الاثنين بأرفع شخصيات بالاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن يتطلع في خطابه إلى علاقات أفضل وأكثر "نضجا" بعد خروج بريطانيا من التكتل.

وقال قبل رحلته إلى بروكسل: "نقف معا في دعمنا لأوكرانيا، ونريد تعظيم فرص اتفاقنا التجاري، لكن لا يتعين علينا الاتفاق على كل شيء- فالعلاقة الناضجة يمكنها التعامل مع الاختلافات".

يأتي الخطاب أمام جمعية الشراكة البرلمانية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهي هيئة تم إنشاؤها كجزء من اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في الوقت الذي تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى تحسين العلاقات مع التكتل.

ومن المتوقع أيضا أن يؤكد كليفرلي، خلال الزيارة، على أهمية استمرار الدعم لأوكرانيا