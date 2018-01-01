يونيو أسوأ شهر للمصانع الإيطالية منذ ذروة كورونا

شهدت المصانع الإيطالية أسوأ شهرا منذ ذروة الإغلاقات جراء جائحة كورونا في أوائل عام 2020، مما يزيد المخاوف من أن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يواجه تباطؤا حادا.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات، الذي جمعته شركة إس أند بي جلوبال، إلى 8ر34 % في يونيو، وهذه النسبة أقل من أدنى تقدير في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء الاقتصاد.

وتشير القراءة أقل من 50 نقطة إلى أن الإنتاج الصناعي يتراجع.

وكان الأداء الاقتصادي الإيطالي أفضل من المتوقع مطلع العام، حيث نما بواقع 6ر0 % في الربع الأول. ولكن معدلات الفائدة المرتفعة التي فرضها البنك المركزي الأوروبي وتباطؤ الطلب العالمي أدى إلى انخفاض نشاط المصانع في الشهور الأخيرة، حتى في ظل استمرار الخدمات وثقة المستهلك قوية.