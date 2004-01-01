إعادة أكثر من 4000 لاجئ أفغاني من إيران خلال 24 ساعة

قال مسئولون إيرانيون من قوات أمن الحدود، إنه قد تمت خلال الـ24 ساعة الماضية، إعادة ما لا يقل عن 4000 لاجئ أفغاني إلى بلادهم عبر معبر زابول، بحسب ما أوردته وكالة "خاما برس" الافغانية للأنباء، اليوم الاثنين.

وقال أحد مسئولي الحدود في إيران، ويدعى برفيز قاسم زادة، إن هؤلاء المهاجرين الأفغان تم اعتقالهم وإعادتهم إلى أفغانستان لأسباب تتعلق بالدخول والإقامة بصورة غير قانونية، وتاريخ انتهاء جوازات سفرهم.

وأضاف المسئول الايراني إنه يجب على الرعايا الأجانب اتباع القنوات القانونية من أجل دخول إيران والبقاء فيها والخروج منها، مؤكدا على أن الرعايا الأجانب الذين يدخلون إيران بشكل غير قانوني سيواجهون إجراءات قانونية من حرس الحدود.

جدير بالذكر أنه منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس من عام 2021، هاجرت ملايين الأسر الأفغانية المعرضة للخطر إلى الدول المجاورة، التي تشمل إيران وباكستان.