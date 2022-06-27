الادعاء الألماني يدعو إلى تبرئة مواطن مدان بقتل مسنة

قال الادعاء الألماني خلال إعادة محاكمة المتهم في القضية المعروفة باسم "جريمة حوض الاستحمام" التي غرقت فيها مسنة في حوض الاستحمام، إنه يجب تبرئته، مشيرًا إلى احتمالية عدم وجود جريمة لتنظرها المحكمة.

وقضى مانفريد جينديتسكي، 13 عامًا في السجن لإغراقه مسنة في حوض الاستحمام في مبنى سكني بافاري، حيث كان مقدم رعاية.

وكانت محكمة في ميونخ قد حكمت عليه بالسجن مدى الحياة في 2010، ولكن ممثل الادعاء ميشائيل شونر، قال في إعادة المحاكمة "هل هناك جريمة وقعت في المقام الأول؟".

وبحسب أحد خبراء الميكانيكا الحيوية، من الممكن أن المرأة سقطت في حوض الاستحمام واصطدمت رأسها وغرقت بدون وجود أي شخص في 2008 في بلدة روتاخ ايجرن.

وذكر خبير الديناميكا الحرارية، أن المرأة ربما توفيت بعد الوقت الذي افترضه الادعاء في المحاكمة الأولى.

وقال ممثل الادعاء إن جيندتسكي الذي يبلغ الآن 62 عاما، قد يحصل على تعويض في حال قررت المحكمة إسقاط حكم القتل.

ولطالما نفى الرجل الاتهامات المنسوبة إليه.