تمر اليوم 3 يوليو الذكرى الخامسة عشر لوفاة الدكتور عبد الوهاب المسيري، والذي رحل في مثل اليوم من عام 2008، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وولد المسيري في أكتوبر 1938 بمحافظة البحيرة، والتحق عام 1955 بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وعُين معيدا فيها عند تخرجه، ليكمل من بعدها مشوار البحث الأكاديمي بالولايات المتحدة الأمريكية، ويحصل على درجة الدكتوراه، ويدّرس في عدد من الجامعات المصرية والعربية.

وكان للمسيري نشاطا بالمشهد السياسي المصري، بوجوده كعضو بارز في حركة "كفاية"، والتي كانت من أبرز التيارات المعارضة لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وبدأ المسيري طريقه في النشاط السياسي بسنوات طفولته المبكرة، وروى المواقف المرتبطة بتلك المرحلة التاريخية من خلال صفحات مذكراته التي كانت تحت عنوان "رحلتي الفكرية: في البذور والجذور والثمر" والتي صدرت عن دار الشروق.

* مواجهة الإنجليز في الابتدائية

يقول المسيري: "ولا بد أن أذكر أنني أنتمي إلى جيل كان ينضج سياسيّا بسرعة مقارنًا بأجيال هذه الأيام، فقد كانت لي مواقف سياسية وأنا مازلت بعد في السابعة وفي الأربعينيات، على سبيل المثال، كنا لا نكف عن التفكير في مسألة الحرب ضد الإنجليز وتحرير مصر، فكنا عند خروجنا من مدرسة قرطسا الابتدائية (وكنت لا أتجاوز السابعة) نلوح للجنود الإنجليز الذين تنقلهم القطارات من مصر إلى الإسكندرية (أو العكس) ونشير إليهم بعلامة النصر V، فيخرجون لتحيتنا فنقذفهم بالحجارة ونجري لنختفي في شوارع دمنهور وحواريها التي كنا نعرفها تمام المعرفة (ولعل ذكرياتي هذه هي التي جعلتني أتنبأ بالانتفاضة الفلسطينية قبل وقوعها".

وتابع: "كوَّنا أنا وأصدقائي، في شارع الأنصاري بدمنهور، جمعية "سرية" لمحاربة الإنجليز، وكانت سرية حتى لا يكتشف الإنجليز أمرنا في حالة دخولهم دمنهور مرة أخرى ومن المحتمل أن الأمر كله لم يكن سوى لعب عيال، ولكن مما له دلالته أن "لعب العيال" كان يأخذ هذا الشكل السياسي الوطني".

* أول مقال سياسي

وكنت أصْدر وأنا في السنة الأولى من المرحلة الثانوية، حينما كان عمري لا يتجاوز الحادية عشرة، مجلة مكتوبة بخط اليد يتداولها أقراني، هذا غير مجلات الحائط ومجلة دمنهور الثانوية المطبوعة والتي قمت بتحريرها وشهدت أول مقال منشور لي، وكان عن السلام وضرورته، ولم أكن فريدًا في هذا، فعشرات غيري من أقراني كانوا يفعلون ذلك.

* مظاهرات الطلبة

وقد اشتركت بحماسة بالغة في مظاهرات الطلبة ضد الملك فاروق في أوائل الخمسينيات عندما أقال وزارة الوفد التي ألغت معاهدة سنة 1936 ثم عيَّن حافظ عفيفي رئيسًا للديوان الملكي، وهو شخصية كانت مكروهة من الشعب، إذ كان معروفًا بولائه للإنجليز، واحتقاره للشعب المصري والقوى التي تمثله.