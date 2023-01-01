 بيلاروسيا تؤكد استعدادها لتأدية دور في تسوية الأزمة الأوكرانية - بوابة الشروق
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بيلاروسيا تؤكد استعدادها لتأدية دور في تسوية الأزمة الأوكرانية

علم بيلاروسيا
علم بيلاروسيا

نشر في: الإثنين 3 يوليه 2023 - 7:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2023 - 7:35 ص
أعلن نائب وزير خارجية بيلاروسيا يوري أمبرازيفيتش، استعداد بلاده لتأدية دور في تسوية الأزمة الأوكرانية.
 
وقال نائب وزير الخارجية البيلاروسي - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء الأحد - إن بلاده لا تطلب أن تكون وسيطة، ولكنها على استعداد لتقديم كل ما لديها والقيام بدورها في هذا الأمر.. مضيفا أن من مصلحة بيلاروسيا أن تكون مشاركة في مفاوضات سلام لتسوية الأزمة الأوكرانية.
 
وأكد نائب وزير الخارجية البيلاروسي أن الأولوية الرئيسية لبلاده هي أن تظل سماؤها سلمية، وألا يتم قصف أراضيها.. موضحًا أن مينسك تريد ضمانات أمنية.

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