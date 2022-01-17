رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي: لا حاجة لموجة جديدة من التعبئة بعد انسحاب قوات فاجنر

أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، أنه ليست هناك حاجة الآن، ولا في المستقبل القريب، لتنظيم موجة جديدة من التعبئة في روسيا بعد انسحاب مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة من منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال كارتابولوف "لا حاجة لموجة جديدة من التعبئة.. كان الرئيس الروسي [فلاديمير بوتين] واضحا ودقيقا في إعلانه أنه لن تكون هناك تعبئة جديدة. هناك تجنيد للجنود مخطط له على أساس تعاقدي، وهناك تشكيل مخطط له للوحدات والفصائل [العسكرية] بما في ذلك الاحتياط وتدريباتهم جارية"، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف كارتابولوف "ليست هناك حاجة لتنظيم موجة تعبئة أخرى الآن، ولا في المستقبل القريب".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال، في اجتماع مع المراسلين الحربيين في موسكو، في منتصف يونيو الماضي، إنه لا توجد حاجة لحملة تعبئة إضافية في روسيا.

وأكد بوتين أن أكثر من 150 ألف شخص وقعوا عقودا مع الجيش الروسي منذ بداية العام.

وقال بوتين "منذ يناير الماضي، تعاقدنا مع أكثر من 150 ألف [شخص يريدون الخدمة في الجيش]. وبالإضافة إلى المتطوعين، هناك 156 ألف شخص. وتم تعبئة 300 ألف شخص".

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أن انسحاب مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة من منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا لا يشكل أي مخاطر على القدرات القتالية لأن القوات المسلحة الروسية لديها الوسائل الكافية لتوفير من يحل محلها.

وقال كارتابولوف "في وقت محاولة التمرد المسلح لم يكن هناك مقاتلون من مجموعة فاجنر على خط الجبهة لأنهم كانوا جميعا متمركزين في المعسكرات". وتم صد الهجوم المضاد [الأوكراني] عمليا دون مشاركتهم"، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف كارتابولوف أنه حتى اليوم "لا يوجد أي تهديد على الإطلاق فيما يتعلق بانخفاض القدرات القتالية، سواء في المدى المتوسط أو المدى الطويل".

وفي مساء يوم 23 يونيو الماضي، قال قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، عبر تليجرام، إن وحداته تعرضت للهجوم، واتهم بريجوجين وزير الدفاع سيرجي شويجو والجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، بعدم الكفاءة وحملهما كثرة الإخفاقات التي منيت بها القوات الروسية في ساحة المعركة بأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مزاعم بريجوجين كاذبة.

واحتلت مجموعة فاجنر الخاصة بشكل مؤقت مدينة روستوف الروسية بجنوب البلاد قبل أن تتجه صوب موسكو.

وعلى بعد نحو 200 كيلومتر من العاصمة الروسية، تراجع بريجوجين بشكل مفاجئ بعد وساطة أجراها رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو.