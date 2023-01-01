القبض على عامل قتل سائق توكتوك في الزاوية الحمراء

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عامل بتهمة قتل سائق توكتوك طعنا باستخدام سلاح أبيض، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة الزاوية الحمراء.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال جثمان سائق مركبة "توكتوك"- مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح طعني إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين المتوفى وآخر "مقيم بذات الدائرة"؛ بسبب مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات مالية سابقة، تعدى خلالها الثاني على المتوفي بالضرب باستخدام سلاح أبيض؛ فنتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته.

أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.